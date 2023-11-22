Общество 22 ноября 2023, 15:23 Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса и пошутил о прокуратуре Путин поручил продлить мораторий на проверки бизнеса в России РИА «Новости»

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Действующий в России мораторий на проверки предприятий и предпринимателей продлят на 2024 год. Такое поручение отдал президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«Давайте на 2024-й продлим [мораторий], кроме объектов высокого риска», — высказался Путин после доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко и выступления премьера Михаила Мишустина.

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Глава кабмина в ответ заметил, что об этом уже говорили в прокуратуре.

«Прокурор, я помню, предлагал больший срок, думаю, что нужно просто определить его», — пояснил он.

«Ну, прокуратура всегда предлагает больший срок, а мы с вами должны определить, какой является оптимальным», — отреагировал президент.

«Да, но здесь срок, который предлагает прокуратура, — именно на мораторий. Это такая противоположная тенденция», — ответил Мишустин.

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу надзорных органов, которые в условиях моратория на проверки бизнеса взялись за инспекцию муниципалитетов.

По ее данным, в ряде муниципалитетов расходы на исполнение требований надзорных органов превысили возможности бюджетов в пять раз.