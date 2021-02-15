Путин поручил принять меры для трудоустройства безработных россиян

Правительство России до 1 марта должно представить доклад с мерами помощи в поиске работы нетрудоустроенным россиянам. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В качестве предварительных мер российский лидер назвал субсидирование работодателям найма граждан, зарегистрированных на бирже труда в качестве безработных.

Кроме того, получающих пособие по безработице россиян предложили отправить на обучение новым профессиям или на курсы дополнительного образования.

Правительству поручили представить предлагаемые меры поддержки и пути их исполнения до 1 марта. Все последующие отчеты Кабмин начнет предоставлять каждый квартал.

Министерство труда и социальной защиты в первой половине февраля заявило, что количество официально зарегистрированных безработных составляет около 2,5 миллиона человек, что на 300 тысяч меньше, чем в декабре 2020 года.

В ведомстве отметили, что большая часть безработных — это люди без профессионального образования. Для того, чтобы снизить их число, министерство предложило организовать курсы подготовки. Переобучение входит в национальный проект «Демография». Получить знания для освоения новой профессии смогут не менее 116 тысяч человек.