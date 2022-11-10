Общество 10 ноября 2022, 13:49 Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ Президент Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство России должно представить свои предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — сказано в поручении президента.

Реклама

Срок его исполнения — 15 января 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Реклама

Российский лидер также поручил разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов семей с детьми, получающих ежемесячное социальное пособие.

Путин потребовал предоставить список мер для увеличения доходов родителей, включая получение ими более высокооплачиваемой работы, освоение новой профессии или создание условий для повышения квалификации. Об этом сообщило ИА Nation News.