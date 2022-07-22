Путин поручил предоставить предложения по финансированию высокотехнологичных компаний

Правительство России должно в срок до 25 июля предоставить предложения по финансированию отечественных высокотехнологичных компаний в условиях санкционного давления западных стран. С этим поручением выступил президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Представить предложения по обеспечению быстрорастущих высокотехнологичных компаний финансовыми ресурсами в условиях санкционного давления и недоступности внешнего финансирования», — говорится в поручении главы государства.

Ответственным назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, Путин поручил правительству России до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%, сообщал Nation News.