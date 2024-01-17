Важное 17 января 2024, 11:28 Путин поручил предложить меры поддержки вдов участников СВО Путин поручил предложить меры поддержки вдов участников СВО до 1 июля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля предложить меры по поддержке вдов участников специальной операции, в том числе женщин, которые не находились с ними в браке. Поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству до 1 июля 2024 года предоставить предложения о мерах поддержки жен лиц, умерших (погибших) при выполнении задач в зоне специальной операции. А также женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но имели общих детей, вели общее хозяйство или совместно проживали с ними», — говорится в поручении Путина.

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Ответственным за выполнение задачи назначили главу правительству Михаила Мишустина.

Ранее президент пообещал, что разберется с жалобами за задержку выплат денежного довольствия участников специальной операции. По его словам, в части случаев речь идет о бюрократическом сбое.