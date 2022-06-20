Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров в регионах

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 1 июля оказать материальную помощь жителям регионов, пострадавшим от пожаров. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о жителях Курганской, Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей и Красноярского края.

«Постановляю до 1 июля 2022 года обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, выплату единовременного пособия гражданам, здоровью которых причинен вред в результате пожаров, с учетом степени тяжести такого вреда», — говорится в тексте указа.

Также до 1 октября 2022 года высшим должностным лицам субъектов провести оценку ущерба, причиненного в результате пожаров жилым помещениям, объектам социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры.

«Направить в соответствующие федеральные органы исполнительной власти предложения об осуществлении в установленном порядке компенсационных выплат за счет средств федерального бюджета», — говорится в указе.

Ранее глава государства подписал указ о мерах по сокращению площади лесных пожаров.

В частности, Путин поручил регионам поэтапно к 2030 году добиться уровня, при котором все пожары на землях лесного фонда ликвидируют в день обнаружения.