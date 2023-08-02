Общество 02 августа 2023, 16:59 Путин поручил отправить в новые регионы более 2,5 миллиона книг Президент Путин: школьные и публичные библиотеки новых регионов получат более 2,5 млн книг РИА «Новости»

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Фонды школьных и публичных библиотек новых регионов получат более 2,5 миллиона книг. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что за последние 30 лет книжные фонды новых регионов практически не обновлялись. Поэтому их необходимо пополнить как отечественной, так и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы.

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«В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров. Обращаю внимание, работу нужно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники», — заявил Путин.

Президент России также поручил обеспечить жителей новых регионов доступом к интернет-площадкам, где есть электронные книги.