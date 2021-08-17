Путин поручил отправить детей из сгоревшего Бяс-Кюеля на отдых в «Орленок» и «Океан»

Дети из пострадавшего от лесного пожара якутского села Бяс-Кюель отправятся на отдых в лагеря «Орленок» и «Океан». Распоряжение об этом отдал президент РФ Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Помимо этого, глава государства распорядился до 20 августа отправить на санаторно-курортное лечение жителей Якутии, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний органов дыхания, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин также поручил до 1 октября обеспечить финансирование строительства в селе Бяс-Кюель многофункционального спортивного и культурного центра и средней школы на 150 мест.

Лесной пожар перекинулся на село Бяс-Кюель 7 августа. Сгорели 40 домов, 15 гаражей, 24 бани и другие хозпостройки. С огнем боролись 339 человек и более 50 единиц техники, 400 местных жителей эвакуировали в село Бердигестях.

Оценку ущерба имуществу и сельскому хозяйству села власти Якутии должны завершить в ближайшее время. Минстрой и строительные компании рассчитывают количество стройматериалов и сроки, когда их доставят в Бяс-Кюэль. Дома построят за счет бюджета республики.