Путин поручил организовать вакцинацию мигрантов до 15 июля

Прибывающих в Россию трудовых мигрантов и людей без гражданства привьют от коронавируса. Реализовать меру должны до 15 июля. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

Организовать вакцинацию и определить источник ее финансирования поручено правительству, сообщило РИА «Новости».

О том, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для находящихся в России мигрантов, в начале июня заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, кабмин начал прорабатывать этот вопрос.

Он отметил, что сейчас сфера строительства в России испытывает дефицит рабочей силы. Это несет риски для экономики страны, поэтому встал вопрос о прививках для иностранной рабочей силы.

Накануне стало известно о планах МВД обязать иностранных граждан, которые прибывают в страну, подписывать «соглашение о лояльности». В документе будут оговариваться правила пребывания в РФ и осуществление трудовой деятельности.

Помимо этого, трудовым мигрантам решили разрешить оформляться на работу в России удаленно. Постановление об этом ранее опубликовало Минцифры РФ.