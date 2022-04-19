Путин поручил определить поставщика услуг юбилейного ПМЭФ-2022

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 мая определить единственного поставщика услуг по подготовке юбилейного, 25-го по счету Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, кабмин должен выпустить распоряжение о закупке услуг по подготовке и проведению форума. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

В фонде «Росконгресс» сообщили, что представители СМИ могут зарегистрироваться на форум до 13 мая 2022 года.

В первый день ПМЭФ-2022 проведут дискуссии представителей малого и среднего предпринимательства.

Торжественное открытие форума пройдет 16 июня. На 17 июня запланировано пленарное заседание.

На площадке будут доступны зоны делового общения, сектора для подписания соглашений и пресс-мероприятий, откроется Клуб губернаторов. В мае вся информация будет доступна на официальном сайте ПМЭФ.