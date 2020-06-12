Путин поручил определить дополнительные сроки сдачи ЕГЭ в новом году

Президент России Владимир путин поручил Минпросвещения России вместе с Роспотребнадзором и властями субъектов до 1 декабря определиться с дополнительными сроками проведения ЕГЭ в новом учебном году.

«Определить дополнительные сроки проведения единого государственного экзамена в течение 2020/21 учебного года», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого, ведомства также должны организовать проверку знаний школьников по основным общеобразовательным программам, консультации и дополнительное обучение по недостаточно усвоенным темам.

Из-за пандемии коронавируса в стране несколько раз в этому году переносили ЕГЭ. Изначально экзамены должны были начаться 25 мая, но ЕГЭ перенесли на 8 июня. После этого власти решили еще раз отложить проведение госэкзамена, в итоге основной этап ЕГЭ начнется 3 июля.

В этом году не будут обязательными ЕГЭ по русскому языку и математике, оценки в аттестаты выставили по итогам года. Такое решение было принято также в связи с пандемией коронавируса.

Учащиеся девятых классов в этом году также освобождаются от сдачи ОГЭ.

В этом году проводить ЕГЭ будут с учетом правил безопасности. Но решение о тестировании школьников на коронавирус остается за регионами. Во время ЕГЭ школьники должны будут сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а некоторые экзамены «растянуться» на два дня.