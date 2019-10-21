Путин поручил «обращать внимание на нужды людей» после прорыва дамбы

Такое поручение Владимир Путин дал Александру Уссу в ходе доклада главы о мерах ликвидации возникшей в Красноярском крае чрезвычайной ситуации.

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«Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», — сказано в сообщении.

Дамбу технического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба прорвало ночью 19 октября в районе поселка Щетинкино. На него обрушилась волна из глины, камней и грязи которая достигала пяти метров в высоту. На пути потока оказалось два общежития для рабочих.

В результате 15 человек погибли, еще пять пропали без вести. Кроме того, 44 жителя пострадали. Из них восемь находятся в больнице, состояние четверых оценивается как тяжелое.

21 октября объявили в Красноярском крае днем траура.