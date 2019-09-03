Путин поручил установить допвыплаты медработникам

Правительству необходимо подготовить предложения по дополнительным денежным выплатам для медицинских работников, которые оказывают первичную помощь пациентам. Такое поручение сделал президент России Владимир Путин.

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Как пишет РИА «Новости», лидер страны назначил ответственным за выполнение поручений премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кроме размера выплат кабмин должен представить доклад с предложениями по снижению налогов. Медорганизации первичного звена здравоохранения предложили освободить от выплаты налогов на имущество и землю. Для работы над вопросом правительству дали срок до 1 декабря 2019 года.

Также Путин попросил до 1 октября 2019 года рассмотреть вопрос оплаты труда медицинских работников. он отметил, что необходимо предусмотреть единую для всей страны структуру установления окладов.

Кроме того, правительство подумает над предложениями касательно общих правил по установлению надбавок и определению допустимого уровня совместительства работ.