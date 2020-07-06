Путин поручил наладить через госуслуги электронный документооборот

«Проработать вопросы использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности», — отмечается в сообщении.

Уточняется, у кабмина есть чуть меньше месяца на проработку вопроса. 3 августа необходимо представить готовый план. Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным.