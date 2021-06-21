Путин поручил Минобороны помочь в ликвидации последствий наводнений в Крыму

Глава государства Владимир Путин поручил оборонному ведомству помочь крымским властям в ликвидации последствий наводнений, которые обрушились на полуостров. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу, привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений», — рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По данным информагентства, Минобороны РФ увеличило до полутора тысяч человек число военнослужащих Черноморского флота, которые оказывают помощь в устранении проблем после подтоплений.