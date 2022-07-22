Путин поручил кабмину снизить ставку льготной ипотеки до 7%

Правительство России должно до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%. Соответствующее поручение Кабинету министров сделал президент РФ Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в тексте поручения.

Размер субсидируемого кредита составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и шесть миллионов рублей для остальных российских регионов, писало Nation News.