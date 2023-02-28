Важное 28 февраля 2023, 15:40 Путин поручил ФСБ создать заслон от диверсионных групп на границе России и Украины Путин: ФСБ должна создать заслон от диверсионных групп на границе России и Украины РИА «Новости»

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ФСБ должна держать под особым контролем российско-украинскую границу, чтобы противостоять ДРГ. Для диверсионных групп необходимо поставить заслон, заявил президент России Владимир Путин.

Такие поручения глава государства отдал в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности. В рамках мероприятия подведут итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определят приоритетные задачи на 2023 год.

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В ходе выступления президент обратил внимание, что ФСБ нужно уделить особое внимание становлению органов безопасности на новых территориях России. Также он отметил активное участие ведомства в спецоперации. Сотрудники ФСБ занимались решением нестандартных оперативных задач, подчеркнул Путин.

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Он поблагодарил их за работу и на освобожденных территориях, и в прифронтовой зоне, и в тылу противника.