Важное 13 ноября 2022, 16:01 Путин поручил демобилизовать призванных на службу студентов ДНР и ЛНР Президент Путин поручил демобилизовать ранее призванных на службу студентов ДНР и ЛНР РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которых призвали на военную службу до вступления этих регионов в состав РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что силы Народной милиции республик интегрировали в ВС РФ после того, как ДНР и ЛНР вошли в состав России, сообщил «Интерфакс».

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«Путин дал поручение провести демобилизацию студентов», — добавил Песков.

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По словам пресс-секретаря президента, демобилизованных студентов направят домой, и они продолжат обучение.

В России осенью прошла частичная мобилизация. Студенты и ряд других категорий россиян получили освобождение от призыва.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября объявил об окончании частичной мобилизации. По данным министра, в войска призвали в том числе более 1300 представителей органов исполнительной власти различных уровней, свыше 27 тысяч предпринимателей.

Добровольно решили отправиться в зону спецоперации 13 тысяч человек. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет.

«Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — доложил глава Минобороны на встрече с Путиным.