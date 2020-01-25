Путин поручил быстрее рассматривать заявления на маткапитал

Правительство внесет изменения в законы, чтобы заявки россиян на маткапитал рассматривали быстрее. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала», — сказано в поручении.

Добиться сокращения сроков планируют также с помощью онлайн-работы территориальных органов Пенсионного фонда и банками, которые выдают ипотеку. Согласно документу, поручение должны выполнить до 31 июля 2020 года.

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Глава государства предложил выдавать материнский капитал семьям при рождении уже первого ребенка, а за второго платить больше.

Таким образом, за первого ребенка будут выплачивать 466 617 рублей, за второго — 616 617 рублей. Речь идет о детях, родившихся с 1 января 2020 года. Подробнее про материнский капитал можно прочитать в материале «360».