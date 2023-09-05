Общество 05 сентября 2023, 18:36 Путин поручил активнее поддерживать производителей продуктов на Дальнем Востоке Путин: необходимо наращивать поддержку производителей в дальневосточных городах Freepik

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Поддержку производителей продуктов на Дальнем Востоке необходимо активно наращивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

Глава государства привел в пример Анадырь и Магадан, где с учетом доступной электроэнергии будет рентабельным возведение теплиц. Это поможет снизить цены на ягоды и овощи для местных жителей, подчеркнул Путин.

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«Необходимо наращивать поддержку местных производителей, оказывать им всестороннюю помощь», — уверен он.

Продукты питания в городах Дальнего Востока дороже, чем в среднем по России. Поэтому одним из приоритетов является обеспечение населенных пунктов доступным продовольствием, добавил глава государства.

Владимир Путин также призвал развивать и совершенствовать индустрию туризма Якутска, Анадыря и Магадана, сообщили «Известия». Кроме того, по словам президента, государство должно разработать программы по переезду врачей на Дальний Восток.