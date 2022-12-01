Общество 01 декабря 2022, 17:46 Путин порекомендовал россиянам покупать отечественные товары Президент Путин призвал покупать товары отечественного производства Пресс-служба Кремля

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Российский лидер Владимир Путин посоветовал россиянам покупать товары отечественного производства. Об этом он сказал на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых 1 декабря.

«Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары», — отметил президент.

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Глава государства заявил, что займется проработкой предложения одной из участниц встречи о распространении действия инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходников.

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Путин отметил, что власти страны сделают все возможное для того, чтобы льготы ученых распространялись и на их коллег в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По его мнению, нужно проводить работы с жителями новых регионов, чтобы они могли ощутить на себе всю пользу от возвращения в Россию. Им нужно «врасти в российскую действительность», добавил президент.