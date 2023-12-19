Общество 19 декабря 2023, 13:48 Путин попросил почтить память погибших российских военных минутой молчания Путин на коллегии Минобороны попросил почтить память погибших военнослужащих РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России попросил почтить память погибших военнослужащих минутой молчаний. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач», — сказал глава государства.

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Отдельные слова благодарности Путин выразил тем, кто сражается на передовой, несет службу в зоне спецоперации.

По его оценке, уходящий 2023-й год был напряженным для ВС РФ. Однако солдаты и командиры всех уровней мужественно выполняли свой долг, а также обеспечивали суверенитет России на мировом уровне.

Во всех воинских частях и соединениях поддерживалась высокая боеготовность, подчеркнул Путин. Оперативно решались технические и кадровые вопросы, подытожил он.

Ранее Путин заявил, что спецоперация помогла выявить ряд недоработок. В частности, они касались сложностей со связью и ведения разведывательной деятельности.