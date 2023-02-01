Общество 01 февраля 2023, 17:48 Путин попросил отчитаться о поддержке россиян, потерявших жилье из-за ЧС Путин решил подвести итоги работы по поддержке россиян, лишившихся жилья из-за ЧС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поднял вопрос поддержки россиян, потерявших жилье из-за подтоплений, наводнений, пожаров. Речь идет о всей территории страны, где такие ЧС были, подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание, что в этих случаях предусмотрена работа по линии МЧС, Минстроя, а также отраслевых ведомств.

Реклама

«Речь идет о единовременных выплатах и пособиях, о финансовой помощи пострадавшим», — пояснил президент на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

Также специалисты должны восстанавливать объекты образования, здравоохранения, культуры, напомнил Путин. На эти цели выделяются федеральные ресурсы.

Глава государства предложил рассмотреть итоги работы в этом направлении за 2022 год, чтобы понять, удалось ли сделать в полном объеме все намеченное.

«Затронем проблемные вопросы, если они, конечно, остаются», — добавил президент.