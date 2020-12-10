Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю женщину, которая хотела с ним поговорить. Это случилось до конца совещания

Путин попросил руководителей ФСБ и МВД на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека отыскать 97-летнюю пенсионерку, которая хотела с ним пообщаться. Его пожелание выполнили еще до окончания мероприятия.

«Вот мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему, давайте попросим сделать что-то хорошее — попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край, 97 лет», — приводит ТАСС слова президента России.

К Путину обратилась член СПЧ Галина Осокина. Она рассказала, что должна выполнить мечту жительницы Ставропольского края с «елки желаний». Женщина захотела пообщаться с президентом.

Контакты Донсковой сразу нашли, и Владимир Путин с ней связался.

Судя по началу разговора, женщина сразу не могла поверить, что ей звонит Путин. Российский лидер поприветствовал пенсионерку и сообщил, что Осокина рассказала ему о ее желании.