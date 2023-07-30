Общество 30 июля 2023, 12:12 Путин пообщался с Шойгу на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге Президент Путин пообщался с главой Минобороны Шойгу на параде ВМФ в Петербурге Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин принял парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Глава государства также пообщался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, написало РИА «Новости».

Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Неве и поздравил экипажи с Днем Военно-морского флота. На борт катера у Петропавловской крепости вместе с ним поднялся Шойгу. Там между президентом и министром состоялся диалог.

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Во время выступления перед моряками Путин назвал главное предназначение русского флота — защиту Отечества. Глава государства отметил, что русский флот не единожды неприступной крепостью вставал на пути врага.

Россия постепенно наращивает мощь своего военно-морского флота и уверенно реализует все поставленные задачи, подчеркнул лидер. В этом году в составе ВМФ появится 30 новых кораблей разного класса.

День Военно-Морского Флота Российской Федерации ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Традиционно в Петербурге и Кронштадте проходит Главный военно-морской парад. В нем участвует десятки кораблей и подводных лодок, а также моряки и другие военнослужащие. Посмотреть на «морское» шествия приезжают люди из разных уголков страны. В честь праздника вечером в небо над Северной столицей запускают салют.