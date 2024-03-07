Общество 07 марта 2024, 14:32 Путин пообщался с краснодарскими спортсменами во Дворце самбо Президент Путин приехал во Дворец самбо в Краснодаре РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 7 марта приехал во Дворец самбо в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства вошел в зал, где тренировались молодые спортсмены. Юноши и девушки горячо поприветствовали президента. Путин сказал подросткам несколько слов.

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Дворец самбо — один из новых спортивных объектов города. Строить его начали в 2021 году.

Ранее Путин провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Президент поздравил девушек с наступающим 8 Марта и сел за штурвал авиатренажера вместе с молодой летчицей.