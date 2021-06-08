Путин пообещал учредить награду для соцработников

Чтобы отмечать достижения соцработников, в России создадут специальную награду. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с работниками социальной сферы.

«У нас есть и орден Пирогова, и медаль Луки Крымского, недавно введенная. Мне казалось, что они распространяются и на социальную сферу. Если это не так, то мы это обязательно сделаем», — сказал Путин. Его общение с соцработниками транслировал телеканал «Россия-24».

Президент по видеосвязи общался с работниками этой сферы в их профессиональный праздник — День социального работника. Российский лидер напомнил, что 8 июня 1701 года в России на государственном уровне по сути началось создание системы социальной защиты.

По словам Путина, ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся скрепляют многовековую историю российского народа и составляют духовную основу традиционных религий России.

Он поблагодарил соцработников за отзывчивость, сердечность, помощь подопечным. Президент отметил, что особенно их труд был ценен и виден во время эпидемии коронавируса.