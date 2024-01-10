Общество 10 января 2024, 15:38 Путин пообещал разобраться с задержками выплат участникам СВО РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин разберется с жалобами на задержку выплат, положенных за участие в СВО. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности и властями Чукотки, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

Отвечая на слова участника встречи о задержках выплат, Путин сказал, что речь идет о бюрократических сбоях.

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«Если что-то невовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев», — объяснил президент.

Он попросил назвать конкретные примеры задержек, чтобы как можно быстрее выяснить, на каком этапе они прослеживаются.

Чукотка оказалась первым регионом, куда Владимир Путин прилетел в новом году. А сам он стал вторым президентом России, который посетил этот автономный округ. В 2008 году Дмитрий Медведев провел там совещание, осмотрел собор и побывал на концерте.