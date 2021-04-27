Путин пообещал продолжить поддержку семей с детьми

Система мер поддержки семей в России будет продолжать развиваться. Власти будут выстраивать ее поэтапно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей Федерального собрания в Санкт-Петербурге.

Президент напомнил, что и ранее меры поддержки принимались именно поэтапно — сначала для детей до трех лет, затем для детей от трех до семи лет.

«Теперь предложены новые меры: ввести выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях», — процитировал его «Интерфакс».

Однако, как подчеркнул Путин, на этом государство не будет останавливаться.

«Мы будем делать все постепенно, но делать будем и дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно», — заверил президент.

Ранее Путин анонсировал новую выплату для семей школьников. В этом году им единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. На эту субсидию смогут претендовать и родители детей, которые еще только пойдут в первый класс.