Общество 16 февраля 2024, 16:06 Путин пообещал повысить президентскую и правительственную стипендии Путин пообещал значительно повысить президентскую и правительственную стипендии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что президентскую и правительственную стипендии значительно повысят. Обещание он дал на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Сейчас еще и правительственную стипендию, президентскую существенно повысим», — сказал глава государства.

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По его словам, российские власти в последние годы обсуждают вопрос подготовки кадров. Невозможно реализовать высокотехнологичные программы без хорошо подготовленного и профессионального персонала. Нужно совместить работу высшей школы, промышленности и федеральных ведомств, которые занимаются подготовкой кадров, подчеркнул Путин.

Мероприятие проходит на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске — на производственной площадке промышленной группы «КОНАР».