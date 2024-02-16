16 февраля 2024, 16:06
Путин пообещал повысить президентскую и правительственную стипендии
Путин пообещал значительно повысить президентскую и правительственную стипендии
Президент России Владимир Путин заявил, что президентскую и правительственную стипендии значительно повысят. Обещание он дал на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Сейчас еще и правительственную стипендию, президентскую существенно повысим», — сказал глава государства.
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По его словам, российские власти в последние годы обсуждают вопрос подготовки кадров. Невозможно реализовать высокотехнологичные программы без хорошо подготовленного и профессионального персонала. Нужно совместить работу высшей школы, промышленности и федеральных ведомств, которые занимаются подготовкой кадров, подчеркнул Путин.
Мероприятие проходит на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске — на производственной площадке промышленной группы «КОНАР».
Челябинская область
Владимир Путин
Студенты
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