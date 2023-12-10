Общество 10 декабря 2023, 11:40 Путин пообещал посетить новые регионы России Президент России Путин сообщил о планах посетить новые регионы страны РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в беседе с героем ДНР Артемом Жогой упомянуло намерениях посетить новые регионы страны. Их разговор вошел в программу «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На торжественной церемонии награждения участников специальной операции в пятницу в Кремле Жога предложил президенту посетить новые регионы, когда там «станет потише».

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«Обязательно! А как же?» — ответил ему Путин.

Пресс-служба Кремля сообщала, что в церемонии приняли участие свыше 200 гражданских лиц и военных, которые проявили особые героизм и мужество в СВО. Среди них — Герои Российской Федерации и Советского Союза, кавалеры орденов Мужества и орденов Святого Георгия.

Ранее Путин отметил, что залогом будущего России является боевая работа участников специальной операции. По его словам, ее необходимо делать без каких-то победных реляций и стараться сберечь личный состав.