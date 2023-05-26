Общество 26 мая 2023, 15:37 Путин пообещал поддержку предпринимателям, налаживающим жизнь в новых регионах Путин поблагодарил предпринимателей, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообещал поддержку предпринимателям, которые помогают налаживать жизнь на новых территориях России. Об этом глава государства заявил на встрече с «Деловой Россией».

«Хочу поблагодарить предпринимателей, которые помогают налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии», — сказал российский лидер.

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Путин обратил внимание, что вовлеченность бизнесменов в дело страны, заслуживает поддержки от государства.

Ранее он отметил, что большая часть отечественных деловых людей показала на деле связь своих интересов с Россией.

Президент счел важным, что российский бизнес сейчас возвращает утраченные позиции на рынке, которые многие занимали зарубежные компании. Иностранные предприниматели чувствовали себя хозяевами положения еще с 90-х годов ХХ века. Теперь пришло время возвращать позиции.