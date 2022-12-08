Важное 08 декабря 2022, 13:58 Путин пообещал поддерживать семьи героев спецоперации Президент Путин: Россия никогда не забудет о поддержке семей и близких героев СВО РИА «Новости»

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Россия не забудет о поддержке семей и близких военнослужащих, героически проявивших себя в специальной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин на приеме ко Дню героев Отечества.

«Россия не забудет про поддержку близких и семей наших героев. О тех, кто сделал наших ребят героями», — сказал он.

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Путин напомнил, что Россия не является просто территорией на политической карте.

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«Прежде всего это люди, а их защита является великой миссией», — добавил президент.

Глава государства отметил, что каждый участник специальной операции на Украине является для него героем.

«Россия гордится теми людьми, которые защищают жизнь и достоинство своих сограждан, выполняя поставленные боевые задачи. Мы отстаиваем право выбирать свою собственную судьбу», — подчеркнул Путин.

Также президент напомнил, что русский народ всегда в своей истории отвечал на любые внешние попытки посягнуть на безопасность родной страны.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, проявившие на фронте особые героизм и мужество.