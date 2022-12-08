08 декабря 2022, 13:58
Путин пообещал поддерживать семьи героев спецоперации
Президент Путин: Россия никогда не забудет о поддержке семей и близких героев СВО
Россия не забудет о поддержке семей и близких военнослужащих, героически проявивших себя в специальной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин на приеме ко Дню героев Отечества.
«Россия не забудет про поддержку близких и семей наших героев. О тех, кто сделал наших ребят героями», — сказал он.
Реклама
Путин напомнил, что Россия не является просто территорией на политической карте.
Реклама
«Прежде всего это люди, а их защита является великой миссией», — добавил президент.
Глава государства отметил, что каждый участник специальной операции на Украине является для него героем.
«Россия гордится теми людьми, которые защищают жизнь и достоинство своих сограждан, выполняя поставленные боевые задачи. Мы отстаиваем право выбирать свою собственную судьбу», — подчеркнул Путин.
Также президент напомнил, что русский народ всегда в своей истории отвечал на любые внешние попытки посягнуть на безопасность родной страны.
В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, проявившие на фронте особые героизм и мужество.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама