Путин понадеялся, что слова «мама» в России никогда не заменят на «родитель номер 1»

«Вы сказали, что слово „мама“ невозможно заменить. Оказывается, возможно — в некоторых странах заменили. „Родитель номер 1“, „родитель номер 2“. Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — указал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесение понятий «родитель номер 1» и «родитель номер 2» неприемлемо для России.

Эти определения были сначала введены в Соединенных Штатах в 2011 году из-за все увеличивающегося числа однополых пар, которые хотят усыновить ребенка. Понятия «мама» и «папа» якобы противоречат современным реалиям.

В феврале этого года на эти формулировки перешла и Франция. Также были попытки ввести их ввести в Италии, однако глава МВД Маттео Сальвини вернул традиционные графы «мать» и «отец».