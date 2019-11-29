  • Путин понадеялся, что слова «мама» в России никогда не заменят на «родитель номер 1»

    29 ноября 2019, 19:40

    Александра Каширина

    Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что в России юридические формулировки «родитель номер 1» или «родитель номер 2» никогда не заменят слово «мама». Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Вы сказали, что слово „мама“ невозможно заменить. Оказывается, возможно — в некоторых странах заменили. „Родитель номер 1“, „родитель номер 2“. Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — указал глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

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    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесение понятий «родитель номер 1» и «родитель номер 2» неприемлемо для России.

    Эти определения были сначала введены в Соединенных Штатах в 2011 году из-за все увеличивающегося числа однополых пар, которые хотят усыновить ребенка. Понятия «мама» и «папа» якобы противоречат современным реалиям.

    В феврале этого года на эти формулировки перешла и Франция. Также были попытки ввести их ввести в Италии, однако глава МВД Маттео Сальвини вернул традиционные графы «мать» и «отец».