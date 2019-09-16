Путин помиловал трех осужденных за тяжкие преступления

Одна из помилованных — осужденная за незаконный оборот наркотиков Наталья Сапоцкая. Ей сократят срок с шести лет до 3,5 года лишения свободы. К продаже наркотиков ее принуждал муж, а на иждивении у нее находятся четверо детей.

Пятерых российских осужденных помиловали Подробнее

Вторая помилованная — Оксана Ивасюк. Она убила напавшего на нее мужа. Ей сократят срок до пяти лет и шести месяцев лишения свободы.

Раньше срока выйдет из колонии пенсионер Алексей Давыдов. Он попал в колонию за нападение на человека с ножом. Его освободят в связи с хроническим заболеванием и невозможностью оказывать ему в исправительном учреждении квалифицированную врачебную помощь.

В мае 2019 года Путин помиловал четырех человек: трех россиян и одного украинца. В декабре 2018 года по указу главы государства были помилованы пятеро осужденных граждан России, а в 2017 году — еще четыре человека.