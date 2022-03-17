Президент РФ Владимир Путин пока не планирует поездки в зону проведения спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все комментарии по вопросам ее проведения следует получать у Минобороны.

Песков добавил, что встречи с военнослужащими в госпиталях у президента в планах пока тоже нет. При этом представитель Кремля подчеркнул, что все будет в свое время, написало РИА «Новости».

«Я с Вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются», — сказал Песков, когда его спросили о том, планирует ли Путин посетить зону спецоперации.

Журналист, который задал этот вопрос, провел аналогию с августом 1943 года, когда в Великой Отечественной войне наступил переломный момент.

Песков также посоветовал адресовать вопросы о ходе спецоперации в министерство обороны.

«Мы договорились, что мы по вопросам военной операции не будем давать комментарии, это прерогатива Минобороны», — заключил пресс-секретарь президента.