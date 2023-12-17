Общество 17 декабря 2023, 14:30 Путин подтвердил отмену комиссий за оплату ЖКХ для пенсионеров Депутат Исаев: Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от комиссий за ЖКХ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы, на которой подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссии за коммунально-жилищные услуги. Об этом РИА «Новости» заявил замруководителя фракции «Единой России» в ГД Андрей Исаев.

Он уточнил, что комиссию отменят не только для льготной категории пожилых граждан, но и для всех пенсионеров.

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«Он (Путин — прим. ред.) сказал, что да, правительство имело в виду нуждающихся в первую очередь, но раз я сказал пенсионеры, значит пенсионеры», — отметил Исаев.

Глава государства во время прямой линии назвал неправильным сбор комиссии за ЖКХ с пенсионеров, ответив на вопрос представителя банка. После мероприятия Путин признался, что имел в виду льготные категории пожилых россиян, но, несмотря на это, правительство освободит от комиссии всех пенсионеров.

Госдума в начале декабря приняла закон, согласно которому российские банки не смогут взимать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг с пенсионеров.