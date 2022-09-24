Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения | 360°

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Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Симоньян: Студентов очных и очно-заочных отделений вузов не мобилизуют по указу Путина

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Владимир Путин сегодня подпишет указ о том, что студентов очных и очно-заочных отделений вузов не мобилизуют. Распоряжение коснется также учащихся колледжей и техникумов. Об этом сообщила Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что указ выйдет «прямо сейчас».

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Ранее на горячей линии по вопросам частичной мобилизации заявляли, что отсрочку дадут только очникам, другим учащимся она не положена.

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Документ о частичной мобилизации в России президент подписал 21 сентября.

В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам оборонных комплексов, операторам связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Авторы:

Частичная мобилизация в РФ

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