Общество 12 декабря 2023, 13:27 Путин подписал закон об УДО для матерей с детьми до четырех лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому условно-досрочное освобождение смогут получить женщины с детьми до четырех лет. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволит применить механизм УДО по отношению к тем женщинам, которых осудили за преступления небольшой тяжести. Перед этим им придется отбыть как минимум четверть срока.

Реклама

Прежние нормы предусматривали условно-досрочное освобождение в том случае, если женщина имеет ребенка в возрасте до трех лет или является беременной.

Новый закон поможет снизить число матерей, содержащихся в местах заключения с детьми, и поспособствует сохранению родственных связей. Документ вступит в силу через 180 дней после его опубликования.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в 2023 году планируется амнистия женщин, осужденных за ненасильственные преступления. По его словам, для воплощения этого решения в жизнь необходимо обсудить множество деталей и выработать четкую позицию.