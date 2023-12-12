12 декабря 2023, 13:27
Путин подписал закон об УДО для матерей с детьми до четырех лет
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому условно-досрочное освобождение смогут получить женщины с детьми до четырех лет. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволит применить механизм УДО по отношению к тем женщинам, которых осудили за преступления небольшой тяжести. Перед этим им придется отбыть как минимум четверть срока.
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Прежние нормы предусматривали условно-досрочное освобождение в том случае, если женщина имеет ребенка в возрасте до трех лет или является беременной.
Новый закон поможет снизить число матерей, содержащихся в местах заключения с детьми, и поспособствует сохранению родственных связей. Документ вступит в силу через 180 дней после его опубликования.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в 2023 году планируется амнистия женщин, осужденных за ненасильственные преступления. По его словам, для воплощения этого решения в жизнь необходимо обсудить множество деталей и выработать четкую позицию.
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