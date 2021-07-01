Путин подписал закон об обязательстве иностранных IT-гигантов открывать филиалы в России

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства в России. Он касается ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 января 2022 года владельцы крупных интернет-ресурсов должны будут открывать в России свои филиалы, представительства или учреждать юридические лица, представляющие интересы головных компаний.

Закон также вводит комплекс мер принуждения компаний к выполнению законодательства РФ. Он предусматривает в том числе возможность частичной или полной блокировки.

Открыть свои филиалы в России могут обязать владельцев около 20 платформ. В их числе соцсети Facebook, Twitter, Instagram, видеохостинг YouTube, мессенджеры Telegram, Viber и WhatsApp, поисковик Google, хостинг-провайдеры Amazon и Cloudflare и другие ресурсы.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце мая. Авторами инициативы выступили депутаты комитета по информационной политике и сенатор Алексей Пушков.