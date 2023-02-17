17 февраля 2023, 15:22
Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных
Президент Путин подписал закон о социальной поддержке вдов погибших военных
Вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий в России смогут получить социальную помощь вне зависимости от состава семей, в которых проживают. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.
Документ внес поправки в действующий закон «О ветеранах», исключив из него пункт о том, что правом на получение соцпомощи обладают только вдовы, проживающие вместе с детьми или одни.
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Таким образом, принятый законопроект распространится на всех граждан Российской Федерации, вне зависимости от состава семьи, чьи супруги погибли в ходе ведения боевых действий.
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В случае вступления в новый брак право на получение социальной поддержки прекращается.
Ранее Путин подписал указ, в соответствии с которым пенсионное обеспечение жителей новых регионов страны начнется 1 марта 2023 года.
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