Путин подписал закон о снижении стоимости коммуналки за некачественные услуги

Теперь россияне будут платить меньше за услуги ЖКХ, если они были некачественными. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

«Поправки, по сути, упрощают порядок предоставления компенсации собственникам или арендаторам жилья за коммунальные услуги, оказанные ненадлежащим образом. Теперь, в случае фиксации факта оказания услуг низкого качества или с перерывами, жильцы смогут получить перерасчет, не дожидаясь выяснения, в чьей зоне ответственности — поставщика ресурсов или управляющей организации — произошел сбой», — приводит сайт Минстроя РФ слова заместителя главы ведомства Максима Егорова.

Это решение защитит права россиян и снизит финансовую нагрузку на предприятия ЖКХ. Все компании, которые вовлечены в процесс оказания коммунальных услуг, будут заинтересованы, чтобы побыстрее решить проблемы с перерасчетом.

Ранее правительство продлило получение субсидии по ЖКХ без заявок до конца 2020 года. Льготы будут предоставлять автоматически, так как большинство их получателей — пожилые люди, а им сейчас без особой нужды не стоит выходить на улицу. В следующем году субсидии на коммуналку пересмотрят. Изначально беззаявительный порядок оформления этих льгот ввели до октября.