Путин подписал закон о снижении стоимости коммуналки за некачественные услуги
«Поправки, по сути, упрощают порядок предоставления компенсации собственникам или арендаторам жилья за коммунальные услуги, оказанные ненадлежащим образом. Теперь, в случае фиксации факта оказания услуг низкого качества или с перерывами, жильцы смогут получить перерасчет, не дожидаясь выяснения, в чьей зоне ответственности — поставщика ресурсов или управляющей организации — произошел сбой», — приводит сайт Минстроя РФ слова заместителя главы ведомства Максима Егорова.
Это решение защитит права россиян и снизит финансовую нагрузку на предприятия ЖКХ. Все компании, которые вовлечены в процесс оказания коммунальных услуг, будут заинтересованы, чтобы побыстрее решить проблемы с перерасчетом.
Ранее правительство продлило получение субсидии по ЖКХ без заявок до конца 2020 года. Льготы будут предоставлять автоматически, так как большинство их получателей — пожилые люди, а им сейчас без особой нужды не стоит выходить на улицу. В следующем году субсидии на коммуналку пересмотрят. Изначально беззаявительный порядок оформления этих льгот ввели до октября.