Общество 06 февраля 2023, 11:55 Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов и сенаторов Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных Пресс-служба Кремля

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Сведения о доходах и имуществе депутатов и сенаторов будут доступны общественности без персональных данных. Соответствующий закон 6 февраля подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, декларации о доходе депутатов и сенаторов будут, как и прежде, публиковаться на официальных сайтах, но в обобщенном виде. Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Кроме этого глава государства подписал закон об обязательном сборе ДНК у всех подозреваемых и осужденных. Однако человек может потребовать убрать геномную информацию из базы данных, если его реабилитируют через суд.

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Ранее Путин освободил чиновников от публикаций их доходов и расходов на время спецоперации. Соответствующий указ вышел 29 декабря 2022 года.

За мораторий на закон о госзакупках во время проведения СВО предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, это позволило бы организациям быстрее осваивать средства для государственных и муниципальных нужд.