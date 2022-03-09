Президент России Владимир Путин подписал закон о новом этапе амнистии капитала в РФ, который будет действовать с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, человек в этот период может представить в налоговую службу декларацию с данными об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого он является.

К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларировать наличные, а также не только ценные бумаги, но и другие финансовые активы, например фьючерсные договоры или опционы.

Госдума приняла закон об амнистии капиталов 4 марта. После этого документ направили в Совет Федерации, который одобрил его в этот же день, писал RТ.

Амнистия капитала подразумевает возвращение в правовое поле скрытых от налогообложения доходов в обмен на частичное погашение налоговой задолженности в бюджет государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал россиянам, которые столкнулись с угрозой лишения собственности за рубежом, воспользоваться принятым законом об амнистии капиталов.

Комментируя арест имущества некоторых российских бизнесменов, он отметил, что «миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС», разрушен.