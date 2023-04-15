Важное 15 апреля 2023, 01:41 Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на «Госуслугах» Президент Путин подписал закон о налоговом документообороте через «Госуслуги»

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Документы с информацией о налогоплательщике и составляющие налоговую тайну, будут передавать через портал «Госуслуги» только с согласия физического лица. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, физические лица, у которых есть подтвержденный аккаунт в «Единой системе идентификации и аутентификации» смогут вести взаимодействие с органами налоговой службы с помощью портала «Госуслуги». Документы с налоговой тайной будут передавать через портал только с согласия налогоплательщика, которое он сформирует в личном кабинете.

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Сейчас налоговые уведомления приходят в виде заказных писем на почте или в электронной форме через личный кабинет. С 1 июля 2023 года они будут получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале «Госуслуги».

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