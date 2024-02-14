Общество 14 февраля 2024, 09:52 Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению действий против безопасности страны. Документ появился утром 14 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

Этот закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны. Согласно тексту документа, конфискация имущества или средств может грозить тем, кто занимается распространением фейков, публичными оскорблениями и дискредитацией армии России, а также ведет деятельность, направленную против безопасности страны.

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Госдума приняла закон 31 января. В пояснительной записке к нему говорилось о введении механизма изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о ВС РФ, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой деятельности, направленной против госбезопасности.

В Госдуме при этом подчеркнули, что речь идет именно о том имуществе или денежных средствах, которые были получены преступным путем и используются для финансирования незаконной деятельности. Эти обстоятельства необходимо будет доказать.