Путин подписал закон о бесплатной газификации в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении домов россиян к газу. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, газ будут бесплатно подводить к границам участков. Но на территории это уже будет нужно делать за свои деньги. Стоимость услуг должна контролироваться властями.

К 2023 году газ будет подведен к участкам, расстояние от которых до уже проложенной трубы не превышает 200 метров, а предполагаемый объем потребления должен составить до семи кубометров в час. Внутрипоселковые и газопроводы-вводы до границ участков также будут строиться бесплатно для граждан.

Таким образом, к 2030-му газификация России должна составить 82,9%.

По подсчетам зампредседателя правительства Александра Новака, ускоренное подключение к газу коснется около двух миллионов домовладений по всей стране. Финансировать газификацию будут за счет надбавок к тарифам за транспортировку голубого топлива.