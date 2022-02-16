Путин подписал закон о приватизации земель в санитарных зонах около водоемов

Президент Владимир Путин подписал закон о приватизации земельных участков во втором поясе санитарных зон у рек, каналов, водохранилищ и озер. Документ разрешает переводить такие земли из государственной или муниципальной собственности в частную.

Для участков в первом поясе зон санитарной охраны вокруг источников воды для питьевых и бытовых целей действуют самые строгие ограничения. Во втором поясе они тоже были. Например, земли на таких территориях нельзя было приватизировать, но можно было сдать в аренду.

Ширина второго пояса у рек, каналов, водохранилищ и озер может достигать нескольких километров. В правительстве посчитали, что ограничения для земель из этого пояса можно снять, потому что это не вызовет дополнительных рисков загрязнения источников питьевой воды. А санитарные нормы надо соблюдать и при аренде участка, и при условии, что он находится в собственности.

По прогнозу кабинета министров, отмена ограничений поможет привнести новые средства в бюджет. Так, только консолидированный бюджет Московской области каждый год сможет получать порядка 4,5 миллиарда рублей в виде доходов от продажи и перераспределения участков.