Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Все региональные пособия сохранятся

Размер выплаты на каждого ребенка составит половину от регионального прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составляет 5,5 тысячи рублей. Пособия будут получать семьи, в которых живут около двух миллионов детей от трех до семи лет. Все региональные выплаты после введения пособий сохранятся. Это не замена, а дополнение. Из бюджетов всех уровней для выплат направят 136,4 миллиарда рублей.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что родителям не нужно будет собирать никаких бумажек, чтобы оформить пособие. Деньги будут выдавать без справок. Заявление о выплатах можно будет подать в электронном виде через портал госуслуг или принести его в МФЦ. Подтверждать свой доход и доказывать, что семья нуждается в помощи государства, никому не придется.