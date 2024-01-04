Важное 04 января 2024, 12:55 Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев-контрактников Путин подписал указ о гражданстве для иностранцев, имеющих контракт с Минобороны РИА «Новости»

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Иностранные граждане, подписавшие контракт на службу в ВС России с Минобороны, а также члены их семей могут получить российское гражданство. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указали, что право подать заявление на получение гражданства могут иностранцы, заключившие контракт в период проведения спецоперации.

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Аналогичное право есть у иностранных граждан, которые уволились из ВС России в период СВО по состоянию здоровья, после истечения срока контракта или по достижению предельного возраста службы.

По данным Минобороны, всего к службе по контракту приступили 640 тысяч человек, еще 288 тысяч человек подали заявления. В ведомстве планируют до конца 2024 года довести число контрактников до 745 тысяч.